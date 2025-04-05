“Alkollü Sürücü ‘Cezamı Ödüyorum’ Dedi.”

ALKOL TESTİNDE YASAL SINIRIN 5 KATI ÇIKTI

Aksaray’da yapılan rutin trafik kontrolünde, 68 AEB 644 plakalı otomobilin sürücüsü S.D.’nin alkol testi sonucu 2.59 promil çıktı. Bu değer, yasal sınırın tam 5 katına denk geliyor. Trafik ekipleri, sürücüyü derhal araçtan indirerek adli işlemler için polis aracına aldı.

GAZETECİYE “ESNAFIM” DİYEREK SALDIRGAN TAVIR

Olay yerine gelen basın mensuplarını fark eden S.D., “Esnafım ben, sen işini yapamazsın” diyerek gazetecinin üzerine yürüdü. Gazetecinin alkollü yakalandığını hatırlatması üzerine ise, “Ben cezamı ödüyorum. Sen ne işi yapıyorsun? Sen benim işimi yapamazsın” şeklinde tepki gösterdi. Sürücünün bu saldırgan tavrı, olay anında kayıt altına alındı.

EHLİYETE EL KONULDU, GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, S.D.’nin ehliyetine el koyarak alkollü araç kullanma suçundan ceza kesti. Aracın teslimi için olay yerine gelen bir yakınına araç devredildi. Sürücü, üst aramasının ardından gözaltına alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. İfadesinin alınması için polis merkezine götürülen S.D. hakkında yasal işlemler başlatıldı.