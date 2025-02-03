More
Gündem

Alkollü Sürücü Çocuklara Çarptı, Biri Öldü

alkollu-surucu-cocuklara-carpti-biri-oldu

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, 26 Ocak’ta saat 19.30 sıralarında Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi’nde gerçekleşti. Hasan Ceyhun Beyhan, arkadaşları Ege Çelik (16) ve Efe Özçelik (17) ile birlikte halı saha maçının ardından otobüs durağına gitmek üzere yola çıktı. Üç arkadaş, ana yoldan karşıya geçmek istediklerinde, Oktay Güleryüz’ün yönetimindeki hafif ticari araç onlara çarptı. Çelik ve Özçelik, olayın etkisiyle yola savrulurken, Beyhan ise yol kenarındaki bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten toprağa düştü.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILAR

Kazanın ardından sürücü, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Cadde üzerinde yaralı durumda yatan Ege Çelik ve Efe Özçelik, sağlık ekiplerinin uyguladığı ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, sürücü kazadan 25 dakika sonra bulunabiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Rojin Kabaiş’in Ölümünde Akıntı Etkisi İncelemesi

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, cesedinin doğal koşullarda sürüklendiğini öne sürdü.
Gündem

Münbiç’te Terör Saldırısı: 17 Ölü, 16 Yaralı

Halep’in Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 17 sivil öldü, 16 kişi yaralandı. Saldırı, bölgedeki güvenliği tehdit ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.