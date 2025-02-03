Alkollü Sürücü Çocuklara Çarptı, Biri Öldü

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, 26 Ocak’ta saat 19.30 sıralarında Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi’nde gerçekleşti. Hasan Ceyhun Beyhan, arkadaşları Ege Çelik (16) ve Efe Özçelik (17) ile birlikte halı saha maçının ardından otobüs durağına gitmek üzere yola çıktı. Üç arkadaş, ana yoldan karşıya geçmek istediklerinde, Oktay Güleryüz’ün yönetimindeki hafif ticari araç onlara çarptı. Çelik ve Özçelik, olayın etkisiyle yola savrulurken, Beyhan ise yol kenarındaki bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten toprağa düştü.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILAR

Kazanın ardından sürücü, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Cadde üzerinde yaralı durumda yatan Ege Çelik ve Efe Özçelik, sağlık ekiplerinin uyguladığı ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, sürücü kazadan 25 dakika sonra bulunabiliyor.