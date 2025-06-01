Alkollü Sürücü, Dur İhtarına Uymadı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK KAZASI YAŞADI

Çorum’da trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Çorum-Osmancık kara yolu üzerinde gerçekleşen olayda, polis ekipleri yol güvenliği sağlarken, dur ihtarına uymayan Enes K. isimli sürücü, 19 AAF 042 plakalı otomobiliyle kaza yerinden bir kilometre uzakta kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

YARALANMA OLMADI, CEZA UYGULANDI

Araçta bulunan üç kişi kazadan etkilenmeden kurtulurken, sürücünün yapılan alkol testinde 1,28 promil alkollü olduğu saptandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetinin daha önce iptal edildiği belirlendi. Enes K. hakkında, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 49 bin lira ceza kesildi, ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.