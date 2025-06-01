Haberler

Alkollü Sürücü, Dur İhtarına Uymadı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK KAZASI YAŞADI

Çorum’da trafik kazasına müdahale eden polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Çorum-Osmancık kara yolu üzerinde gerçekleşen olayda, polis ekipleri yol güvenliği sağlarken, dur ihtarına uymayan Enes K. isimli sürücü, 19 AAF 042 plakalı otomobiliyle kaza yerinden bir kilometre uzakta kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

YARALANMA OLMADI, CEZA UYGULANDI

Araçta bulunan üç kişi kazadan etkilenmeden kurtulurken, sürücünün yapılan alkol testinde 1,28 promil alkollü olduğu saptandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetinin daha önce iptal edildiği belirlendi. Enes K. hakkında, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 49 bin lira ceza kesildi, ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Ulusal Süt Konseyi ve Uludağ Üniversitesi, Süt Günü’nü kutladı. Minik öğrenciler, inek gördü. Süt ve ürünleri, herkese faydalıdır. Süt, doğanın mucizevi içeceğidir. Çiftçilerin emeği...

Dünya Süt Günü, Ulusal Süt Konseyi ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin düzenlediği etkinlikte minik öğrencilerle coşkuyla kutlandı. Öğrenciler, hayvan çiftliğinde süt içip ineklerle etkileşimde bulundu.
Haberler

Karacabey Tarım, Ekonomi Ve Üreticiye Destek

Karacabey Tarım İşletmesi, koyunculuk faaliyetleri ile yerel üreticilere destek sunarak bölge ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor ve 89 bin dekar alanda üretim yapıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.