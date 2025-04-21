Alkollü Sürücü, Hastane Otoparkına Girdi

DURUMUN BAŞLANGICI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre alkollü olan Arif B. (35), kullandığı TIR ile yanlış yöne girerek, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkına girdi. Olay, saat 23.00 sıralarında, hastanenin Acil Servisi’nin bulunduğu alanda yaşandı. Arif B.’nin kullandığı 34 KVN 407 plakalı TIR, Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde ilerlerken, birden direksiyonu kırarak hastaneye yöneldi.

POLİS MÜDAHALESİ

TIR şoförü Arif B., birkaç metre ilerleyerek acil servis otoparkına girdi. Bu sırada çevredeki vatandaşların panikle bağırması üzerine hastane polisi olaya müdahale etti. Hastane polisi, TIR’ı durdurdu fakat Arif B., aracını kilitleyerek “Bırakın beni” diye bağırmaya başladı. Polislerin ikna çabaları sonucunda araçtan indirildi ve gözaltına alındı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU TESPİTİ

Polis tarafından yapılan alkol ölçümünde Arif B.’nin 2.26 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise, 4.7 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Kolundan yaralanan sürücünün uyuşturucu kullanıp kullanmadığını belirlemek için kan örneği alındı. Yapılan tedavinin ardından, Arif B. polis tarafından emniyete götürüldü. TIR’da daha detaylı arama yapmak isteyen polis, aracın bulunduğu yerden kaldırılıp karakola çekilmesini sağladı. Olayla ilgili inceleme süreci devam ediyor.