Alkollü Sürücü ile Edirne’de Polis Kovalamacası

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADI

Edirne’de şehir merkezinde meydana gelen kovalamacada, polisin dur ihtarına uymayan alkol etkisindeki bir sürücüyle yaşanan olaylar anbean kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, emniyet ekipleri şüpheli bir araca dur ihtarında bulundu. A.B. idaresindeki 44 PL 488 plakalı otomobil, polisin uyarılarına aldırış etmeden kaçmak için çaba gösterdi.

KOVALAMACA TANSİYONU ARTIRDI

Alkol etkisi altında olan sürücü A.B., şehir trafiğini tehlikeye atarak çeşitli yollar denedi. Kaldırımların üzerinden geçerek, ters yönden ilerleyerek ve defalarca dur ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Kilometrelerce süren kovalamaca sonucunda lastikleri patlayan otomobil, Edirne Sana Sitesinde yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, otomobil sürücüsü A.B. ile birlikte yolcu olarak bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Sürücü alkol testinde, yavaş bir nefesle alkolmetreye üfleyerek polislerin sabrını zorlamaya devam etti. Arkadaşının ikna etmesiyle alkolmetreyi üfleyen sürücü A.B.’nin test sonucu 1.46 promil çıktı. Sürücüye yaklaşık 40 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, otomobilde 3 adet tabanca bulundu.