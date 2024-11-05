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Alkollü Sürücü İle Zühre’nin Yazgısı

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KAZASI AĞIR SONUÇLAR DOĞURDU

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan bir hafif ticari araç sürücüsü, yaya geçidinden yola geçmek isteyen 11 yaşındaki bir kız çocuğuna çarparak ölümüne neden oldu. Olay sonrası sürücünün 3,34 promil alkollü olduğu öğrenildi.

YETKİLİLER HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından sürücü, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, mahkeme tarafından tutuklandı. Bu olay, trafikte alkol kullanımının tehlikeleri konusunda önemli bir hatırlatmada bulunuyor.

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