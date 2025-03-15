Alkollü Sürücü İtiraz Üzerine Tutuklandı

KAZA VE SONUÇLARI

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında aynı aileden 2 kişinin yaşamını yitirmesi ve 2 kişinin yaralanması olayında, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan alkollü sürücü, savcılığın itirazı sonucu tutuklandı. İzmir Ankara Caddesi Armutlu Kavşağı mevkiinde, karşı şeride geçerek emekli Albay Himmet Konuk (67) ile eşi Muhterem Konuk’un (65) hayatını kaybetmesine yol açan alkollü sürücü, kazadan sonra gözaltına alındı. Yaralanan kızları B.K.S. (43) ve torunları R.S.’nin (5) durumu ağırdı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI VE TUTUKLAMA

Kazanın ardından yaralanan 62 yaşındaki C.G. üzerinde yapılan alkol muayenesinde 239 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.G., sulh ceza mahkemesine tutuklama talebiyle sevk edildi ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kişinin ölümüne ve 1 çocuk ile 2 kişinin ağır yaralanmasına sebep olan sürücünün serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılığın itirazı üzerine C.G. hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan C.G. cezaevine gönderildi.

KAZA ANININ DETAYLARI

Olay, 9 Mart’ta İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. Himmet Konuk’un kullandığı 35 CIE 546 plakalı otomobil, Armutlu Kavşağı mevkiinde, karşı yönden gelen C.G. idaresindeki 35 GA 8560 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Himmet Konuk’un eşi Muhterem Konuk olay yerinde hayatını kaybederken, Himmet Konuk, kızı B.K.S. ve torunu R.S. ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Himmet Konuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Himmet ve Muhterem Konuk, Manisa’nın Salihli ilçesinde toprağa verildi. Bunun yanı sıra, ağır yaralı olan B.K.S. ve R.S. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazaya neden olan sürücü C.G. ise yüksek alkol oranı ile gözaltına alındı.