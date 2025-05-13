Alkollü Sürücü Kaza Yaptı: 4 Yaralı

KAZA ANLARI KAMERADA YER ALDI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki bir araca çarparak metreselerce savruldu. Bu bıçak gibi keskin kaza sonucunda, 4 kişi yaralandı ve bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti.

Volkswagen marka otomobilin sürücüsü H.B., direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araca çarptı. Kazanın sonucunda araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan kontrolde, 3 kişinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Ayrıca, H.B.’nin 1.34 promil alkollü olduğu öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olayın ardından sürücünün alkollü olması, kaza nedeniyle alınacak önlemleri gündeme getiriyor. Yaralılar için acil sağlık hizmetleri devreye girerken, kaza anının görüntüleri dikkat çekti.