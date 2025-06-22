Alkollü Sürücü, Kazada Yaralandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZADA YARALANDI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir alkollü sürücünün kullandığı SUV tarzı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Bu durum, aracın refüjü aşarak karşı şeride geçmesine sebep oldu. Kazada aydınlatma direği, ağaç ve bilgilendirme tabelası devrildi. Kaza, Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA ORTAM SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki A.K. idaresindeki 54 LG 281 plakalı SUV, kontrolünü kaybettikten sonra refüjde bulunan aydınlatma direğini, bir ağacı ve bilgi tabelasını devirdi. Kazanın ardından araçta maddi hasar oluşurken, sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından, ortalığın adeta savaş alanına döndüğü bildirildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.