Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMACADA YAKALANDI

Tekirdağ Çorlu’da bir alkol denetimi sırasında ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, polis tarafından yapılan kovalamaca sonucu yakalandı. İlk kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybeden sürücü, kendisini durduran polislere teşekkür etti.

DENETİM SONUCUNDA YAKALANMA YAŞANDI

İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, Salih Omurtak Caddesi üzerindeki eski Şifa ışıkları mevkiinde gece yarısı alkol denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında durdurulmak istenen bir otomobil, ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Trafik Polisi ekipleri, kaçan aracı Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde durdurmayı başardı. Yapılan alkol muayenesinde sürücü E.K.’nin 0.80 promil alkollü olduğu belirlendi.

EHLİYETİNE EL KONULDU VE CEZA KESİLDİ

Sürücü E.K.’nin ehliyeti, geçici olarak 6 ay boyunca süreyle alındı. E.K.’ye ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve ‘dur’ ihtarına uymamaktan idari para cezası uygulandı. Basın mensuplarına açıklama yapan E.K., “6 yıldır düzenli biçimde alkol kullanıyorum. İlk kez ehliyetimi alan bu trafikçi ağabeylere helal olsun diyorum. İlk cezamı yedim, devletimiz sağ olsun.” ifadesini kullandı.