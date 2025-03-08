KOVALAMACA VE YAKALANMA ANLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği alkol uygulamasından kaçmaya çalışan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün yakalandığı anlar amatör bir kameraya yansıdı. Ekipler tarafından direnen bu sürücü, etkisiz hale getirildiği sırada polis memurlarına, “Amerikan polisi misiniz?” diyerek tepki gösterdi.

ALKOL UYGULAMASI NE OLDU?

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde sürücülere yönelik bir alkol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama esnasında yavaşlayan bir sürücü, aniden hızlanarak kaçmaya başladı. Hızla kaçmaya başlayan 16 BCC 152 plakalı otomobilin peşine düşen ekipler, yaklaşık 10 kilometre süren bir kovalamacanın ardından aracı durdurmayı başardı.

CEZALAR VE DEFANS

Etkisiz hale getirilen sürücü Ömer K. (45), yapılan alkol testinde 3.50 promil alkollü çıkınca 2. kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 706 TL ceza aldı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, aracı çekici aracılığıyla otoparka götürüldü.

SÜRÜCÜNÜN YORUMU

Yapılan alkol testinin ardından sürücü, polis ekiplerine başvurarak, “Bir de otopark parası ödetmeyin. 60 bin TL ceza ödedim ben 2-3 ay içinde. Dursun arabam burada. Çekici neden burada para kazansın. Param yok abi,” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili sürücü daha sonra ifadesinin alınması için karakola götürüldü.