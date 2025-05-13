Alkollü Sürücü, Polise ‘Beni Döv’ Dedi

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN GARİP TALEBİ

İZMİR – Çeşme ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, polis kontrol noktasında yaşanan ilginç bir olayla dikkat çekti. Geçtiğimiz gece saatlerinde meydana gelen olayda, sürücü polisler tarafından durduruldu. Araçtan inen sürücünün, bir trafik polisinin üzerine doğru yürüdüğü görüldü.

SURÜCÜNÜN POLİSE YALVARDIĞI ANLAR

Sürücünün, “Beni döv. Herkesin içinde beni döv” sözleri, o anların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Bu duruma rağmen, polisler sakin bir şekilde alkollü sürücüyü yatıştırmaya çalıştı. Zor anlar yaşayan polis ekipleri, durumu kontrol altına almakta zorluk çekti.