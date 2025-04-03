Alkollü Sürücü Samsun’da Polisleri Kovaladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir gece meydana gelen olay, bir alkollü sürücünün polis ekiplerinden kaçmasıyla başladı. D.D. (28) isimli sürücü, seyir halindeyken polis tarafından yapılan ‘dur’ çağrısına uymayı reddetti. Bu durum, kısa sürede aralarında bir kovalamacanın yaşanmasına yol açtı.

KOVALAMACADA BÜYÜK ÇAPTA ÇİZİKLERİ OLDU

Polis ekipleri, şüpheli aracı yakalayabilmek için seferber oldu. Ancak D.D., kaçışı sırasında iki polis aracına çarpmaya devam etti. Bu sırada yaşanan kargaşada, sürücü sonunda yakalanarak gözaltına alındı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Daha sonra “Kamu malına zarar vermek” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” gibi suçlamalarla adliyeye sevk edilen D.D., mahkemeye çıkarıldı. Yapılan incelemelerin ardından şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.