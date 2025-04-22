Alkollü Sürücü, Stajyer İtfaiyeciye Çarptı

KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen ve 21 yaşındaki stajyer itfaiyeciyi hayattan koparan kazayla ilgili olarak yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Gece saatlerinde yaşanan olayda, kamera ve PTS incelemesi sonrası yakalanan sürücünün 156 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazanın ardından jandarma, Kocaali’de saklandığı evde otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

OLAYIN SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza, saat 01.20 civarında Küçükkarasu Mahallesi’nde gerçekleşti. Sakarya İtfaiyesinde staj gören Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Ercüment Murat Solmaz, kız arkadaşının yanına gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. Bu sırada H.B. yönetimindeki otomobil, Solmaz’a çarptı. Olayın haber verilmesinin ardından hızlıca jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Solmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİL VE SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından jandarma, olay yerinden kaçan aracı tespit etmek için geniş bir çalışma yürüttü. Ekipler, kamera ve PTS incelemeleri sonucunda arabanın izini sürdü ve Kocaali ilçesindeki saklanma adresinde sürücüyü yakaladı. 21 yaşındaki stajyer itfaiyeciyi hayatından eden sürücünün alkollü olduğu durumu, adli süreç başlatılarak netlik kazanacak.

CENAZE ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Ercüment Murat Solmaz’ın cenazesi, son bir yolculuk için memleketi Ankara’ya gönderildi. Genç itfaiyecinin anısını yaşatmak adına sosyal medya üzerinden paylaşımları da dikkat çekiyor. Kazadan önce çekilen itfaiye kıyafetleriyle fotoğrafları, genç yaşta hayatını kaybeden Solmaz’ın anısını ölümsüzleştiriyor. Kız arkadaşı ise, “Mekanın cennet olsun sevgilim. Nurlar içinde yat, hep kalbimde olacaksın” mesajıyla duygularını dile getirdi.