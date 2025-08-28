Alkollü Sürücü Takla Attı, Yaralandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KAZASI

Erzincan’da gerçekleşen kazada, alkollü bir sürücünün kullandığı hafif ticari araç takla attı. Olayda, sürücü hafif yaralandı. Kaza, Mimar Sinan Mahallesi’nde, Talip Kaban Bulvarı üzerinde meydana geldi.

ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Alınan bilgilere göre, S.D. yönetimindeki 24 DL 885 plakalı araç, kontrolünü kaybetmesi sonucunda yol üzerinde takla attı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, aracın maddi hasar gördüğü belirtildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontroller sonucunda sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelere başlarken, hasar gören araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.