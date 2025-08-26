Haberler

Alkollü Sürücü Uçurumdan Düştü, Yaralandı

KAZADA AĞIR YARALANMA YAŞANDI

Adıyaman’da, alkollü sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralı durumda hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta Karayolu Ziyaret Köprüsü yakınlarında, 18 yaşındaki Emir Anıl L. yönetimindeki 27 BIR 77 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonucu, Emir Anıl L. metrelerce yükseklikten dere yatağına düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emir Anıl L.’ye hemen müdahaleye başladı. İlgili ekipler, genç sürücüyü dakikalarca taşımak zorunda kalarak karayoluna ulaştırdı. Daha sonra ambulansa alınan Emir Anıl L., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altında olan Emir Anıl L’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Uyuşturucu Operasyonu, 21 Obje Ele Geçirildi

Develi'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, 10 gram esrar, 38 kök kenevir ve 21 tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kadın Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ş. ise hızla yakalandı.

