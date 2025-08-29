Alkollü sürücü, uyarıyı şikayet etti

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

Aksaray’da meydana gelen ilginç bir olayda, 1.12 promil alkollü araç kullanırken yakalanan kadın sürücü, kendisini uyaran bir diğer sürücüyü “magandalık” diyerek polise şikayet etti. Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, rutin yol kontrolü sırasında 52 EC 450 plakalı otomobili durdurdu.

ŞİKAYET VE CEVAP

Miyase C. (22) isimli sürücü, kontrol sırasında alkolmetre ile ölçüm yapılması sonrasında 1.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ceza alacağını öğrenmesi üzerine, daha önce kendisini “Bu şekilde araç kullanamazsın” diyerek uyaran başka bir sürücüyü polisi şikayet etti. O sürücü, “Ben düzgünce kullanabiliyorum, siz dikkat edin” diyerek uyarmıştı. Miyase C. ise bu durumu “magandalık” olarak nitelendirip böyle şikayette bulundu.

CEZA VE ŞOK DURUMU

Kadın sürücü, alkollü bir şekilde araç kullanmaktan 9 bin 268 lira ceza aldı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ehliyetinin gittiğini duyduğunda önce şaka zannedip “Şaka yapıyorsunuz” dedi, ancak gerçeği anlayınca büyük bir şok yaşadı. “Benim 6 ay ehliyetim gitti mi? Çok kötü” diye tepki verdi. Ardından, polis memuruna “Neyse, 6 ay artık gizli kaçak kullanacağız” diye de ekledi.

GÖRÜNTÜLER VE YAKININA MESAJ

Olay sırasında gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Miyase C., basın mensuplarına “Allah rızası için çekme. Bakın benim babam esnaf çekmesinler” diyerek rica etti. Sonrasında, olay yerine çağırılan bir yakınına “Beni gezdirir misin?” diyerek dikkat çekti. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülüp, aracı ise olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edildi.