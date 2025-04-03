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Alkollü Sürücünün Aracı Şarampole Yuvarlandı

KAZA ANI VE YARALANMA

Aksaray’da yasal sınırın 4 katı alkollü bir sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi alıyor. Kaza, gece yarısı Aksaray-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜNÜN KONTROLDEN ÇIKMASI

Elde edilen bilgilere göre, Aksaray’dan Ankara yönüne ilerleyen B.K. (32) idaresindeki 51 ACJ 477 plakalı otomobil, Topakkaya beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Çevredeki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolünde sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bu durum üzerine sürücü hakkında adli ve idari işlemler başlattı.

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