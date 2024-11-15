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Alkollü Sürücüye Cezası Belli Oldu

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ANKARA’DA TRAFİK KAZASI VE CEZA KARARI

Ankara’da alkollü araç kullanarak hız limitini aşan ve kaldırımda bulunan matematik öğretmeni Ekin Sert (31) ile üniversite öğrencisi Umut Can’ın (24) ölümüne sebep olan Mehmet Can Dandin (25), tutuklu olarak yargılandığı davada ağır bir ceza aldı.

CEZA YARGILAMASI VE SUÇLAMALAR

Dandin, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan indirimsiz olarak 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, toplumda büyük bir infial yarattı ve trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

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