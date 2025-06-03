Alkollü Ve Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

EHLIYETSIZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Çorum’da, polis ekiplerinin “dur” çağrısına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye toplamda 95 bin 724 lira para cezası uygulandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Söğütlüevler Mahallesi 58. Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.U. yönetimindeki 19 ACH 472 plakalı araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucunda araç, Söğütlüevler 58. Sokak’ta durduruldu. Yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 1.00 promil üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

A.U.’ya, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak gibi ihlallerden toplam 95 bin 724 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, araç çekici ile otoparka çekildi.