Alkolmetreyi Üflemeyen Başvuru Reddedildi

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay sonucunda Anayasa Mahkemesi dikkat çeken bir karar verdi. Burak G. adlı başvurucu, alkolmetreyi kullanmayı reddettiği için 5 bin 224 TL idari para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca, başvurucunun sürücü belgesine de iki yıl süreyle el konuldu.

Başvurucu Burak G., polis tarafından hazırlanan tutanağı imzalamadı. Götürüldüğü hastanede yapılan kontrollerde ise alkole rastlanmadı. Bunun üzerine Burak G., İnegöl Sulh Ceza Hâkimliğine itirazda bulundu. Ancak hâkimlik, başvurucunun itirazını reddetti. Dosya daha sonra Bursa 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne taşındı, fakat buradan da olumsuz bir cevap alındı.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURU

Başvurucu, olay anına ait kamera görüntülerinin incelenmesi talebinin kabul edilmemesinin silahların eşitliği ilkesini ihlal ettiğini belirterek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, Anayasa Mahkemesi başvuruyu reddetti. Mahkeme, kamu görevlileri tarafından düzenlenen tutanağın başvurucunun kendi beyanlarıyla doğrulandığına dikkat çekti. Ayrıca, olay anına dair kamera kayıtlarının incelenmediği konusunda başvurucuya savunma hakkı tanındığını vurgulayan Anayasa Mahkemesi, hak ihlali olmadığını belirtti.