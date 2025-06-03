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Alkolmetreyi Üflemeyen Başvurucu, Cezalandırıldı

alkolmetreyi-uflemeyen-basvurucu-cezalandirildi

ANAYASA MAHKEMESİNDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde gerçekleşti. Burak G., alkolmetreyi kullanmayı kabul etmediği için 5 bin 224 TL idari para cezası aldı. Ayrıca, Burak G.’nin sürücü belgesine de iki yıl süreyle el konuldu.

Burak G., polis tarafından hazırlanan tutanağı imzalamadı ve hastanede yapılan kontrolde alkole rastlanmadı. Bunun üzerine İnegöl Sulh Ceza Hâkimliği’ne itirazda bulundu. Ancak hakimlik, bu itirazı reddetti. Sonrasında dosya Bursa 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne taşındı, fakat buradan da itiraz yapıldı. Başvurucu, bu sefer hakimliğin olay anına ait kamera görüntülerinin incelenme talebini kabul etmemesinin silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğunu öne sürerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

ANAYASA MAHKEMESİ’DEN RED CEVABI

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, kamu görevlilerinin düzenlediği tutanağın başvurucunun kendi beyanlarıyla doğrulandığına dikkat çekti. Olay anına ilişkin kamera kayıtlarının incelenmediği şikayetine yönelik olarak, başvurucuya savunma hakkı tanındığını vurgulayan Anayasa Mahkemesi, hak ihlali olmadığına karar verdi.

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