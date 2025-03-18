ALKÜ’de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anıldı

ETKİNLİKLERDE ÇANAKKALE RUHU YAŞATILDI

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinliklerle birlikte Çanakkale ruhu yeniden canlandırıldı. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda organize edilen etkinlik müzikle başladı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü akademisyenleri, sazda Doç. Dr. Ahmet Mutlu Terzioğlu, gitarda Doç. Dr. Eren Lehimler, kavalda Öğretim Elemanı Serkan Koç ve bateride Müzik Eğitimi Bölümü öğrencisi Hasan Yıldız, şehitler için yazılmış türküleri dinleyicilere sunarak unutulmaz bir an yaşattı. Dinleyiciler, müzik ziyafetinin büyüsüne kapılarak zaman zaman duygusal anlar geçirdi.

ÇANAKKALE ZAFERİ İLE İLGİLİ DETAYLAR PAYLAŞILDI

Müzik performansının ardından Çanakkale Zaferi ve onu hazırlayan süreçle ilgili detayların ele alındığı bir konferans düzenlendi. Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Irmak Karabulut, “Çanakkale Zaferi, sadece Türkiye’de değil dünya tarihinde de büyük bir savunma örneği olarak yer edinmiştir” diyerek konuşmasına başladı. Karabulut, Çanakkale Savaşları’nın Kasım 1914’te başladığını ve Ocak 1916’ya kadar sürdüğünü, bu savaş sürecinde İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak isteğiyle Çanakkale Boğazı’na saldırdığını ifade etti. Ayrıca, “18 Mart 1915’te Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar zafere giden yolun kapısını araladı. Nusret mayın gemisi kuşkusuz ki 18 Mart’ın kahramanlarındandı. İngiliz-Fransız donanması ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı” şeklinde bilgi verdi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ROLÜNE VURGU YAPILDI

Çanakkale’deki kara savaşları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü üzerinde duran Dr. Karabulut, “18 Mart’taki deniz savaşlarındaki başarısızlık sonrası, İtilaf Devletleri 25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’na çıkarma yaptı. Mustafa Kemal, 57. Alay ile Conkbayırı’nda tarihi bir müdahalede bulunarak düşmanın ilerleyişini durdurdu. ‘Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!’ sözü bu savaşın ruhunu yansıtmaktadır” dedi. Ağustos 1915’teki Anafartalar Muharebeleri’nde Mustafa Kemal’in önderliğinde düşmanın ağır kayıplar verdiğini hatırlatan Karabulut, Çanakkale Cephesi’ndeki zor siper hayatına rağmen Osmanlı askerlerinin büyük direniş gösterdiğini belirtti. Dr. Karabulut, “İtilaf Devletleri, 1916’nın başlarında Gelibolu’yu tahliye ederek Çanakkale’den çekildi. Bu zafer, Türk milletinin azim ve fedakarlıkla neler başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale, bağımsızlık yolundaki en büyük adımlardan biri olmuştur. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” şeklinde sözlerine son verdi.

Etkinliğin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, programa katkı sağlayan akademisyenler ve öğrencilere teşekkür belgeleri takdim etti. Eğitim Fakültesi öncülüğünde yapılan bu anlamlı etkinliklere ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu, Genel Sekreter Hüseyin Er, akademisyenler, daire başkanları, idari personel ile öğrenciler katıldı.