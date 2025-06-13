ALKÜ’de Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

ALKÜ’DE MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. 2 bin 500’ün üzerinde öğrencinin katıldığı törende, ALKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Konaklı Şehir Stadyumu’ndaki konuşmasında, üniversitenin 10. yılına girmesi sebebiyle büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti.

ÜNİVERSİTE GENCİZ VE KARARLI ADIMLARLA BÜYÜYOR

Kılıç, üniversitenin genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada sizlerin, bu ülkenin yarınlarına emanet ettiği genç fidanları, mesleklerinin donanımlı ve yetkin bireyleri olarak uğurluyoruz. Sevgili anne babalar, çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Onları akademik bilginin yanında insani değerlerle de beslemeye gayret ettik.” dedi. Ayrıca, üniversitenin kapılarının her zaman öğrencilere açık olduğunu ifade etti ve uğurlarken kalplerinde bir buruk sevinç hissettiklerini dile getirdi.

BAŞARI BELGELERİ VE KEPLER

Konuşmaların ardından, üniversiteyi başarıyla bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeler takdim edildi. Tören, öğrencilerin kep atmalarıyla sona erdi. Ayrıca etkinliğe, Alanya Belediye Başkan Vekili Faruk Konukçu, Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcıı Selçuk Özdemir, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Engin Burak Mindivanlı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Hüseyin Direk ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.