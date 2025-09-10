ALKÜ’nün 2026 Bütçesi Yüzde 34,24 Artışla

2026 YILI BÜTÇESİ BELİRLENDİ

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) 2026 yılı bütçesi, yüzde 34,24’lük bir artışla 2 milyar 224 milyon 479 bin lira olarak öngörüldü. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program çerçevesinde bu bütçe Resmi Gazete’de yayımlandı. 2026 yılı için ALKÜ’nün öngörülen bütçesi 2 milyar 224 milyon 479 bin TL olarak belirlenirken, bu bütçenin 1 milyar 821 milyon 79 bin TL’si cari giderler, 403 milyon 400 bin TL’si ise sermaye giderleri için ayrıldı. 2025 yılı bütçesiyle karşılaştırıldığında, ALKÜ’nün 2026 yılı bütçesinde dikkate değer bir artış kaydedildi.

CARI GİDERLERDEKİ ARTIŞ

2025 yılında 1 milyar 347 milyon 624 bin TL olan cari bütçe, 2026 yılında yüzde 35,13 artışla 1 milyar 821 milyon 79 bin TL’ye yükseldi. Ayrıca, sermaye bütçesi 309 milyon 500 bin TL iken bu rakam yüzde 30,34’lük bir artışla 403 milyon 400 bin TL’ye ulaştı. Merkez yönetim ve özel bütçeli idarelerle kıyaslandığında ALKÜ’nün bütçe artışı dikkat çekici bir seviyede gerçekleşti. Merkez Yönetim Bütçesi, 2025’e göre yüzde 28,45, Özel Bütçeli İdareler ise yüzde 20,26 oranında artış gösterirken, ALKÜ’nün bütçesi yüzde 34,24’lük bir artış ile bu oranların üzerinde kaldı. Sermaye giderlerinde de benzer bir artış gözlemlendi. Merkez Yönetim Bütçesi sermaye giderleri yüzde 18,27, Özel Bütçeli İdareler sermaye giderleri ise yüzde 15,83 artış gösterdi.

Orta Vadeli Program kapsamında belirlenen bütçeyi değerlendiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayımlanan Orta Vadeli Program çerçevesinde üniversitemize tahsis edilen 2026 yılı bütçesinde önemli bir artış gerçekleşmiştir. 2025 yılına göre yüzde 34’ü aşan bu artış, yükseköğretim alanına ve üniversitemize verilen önemin açık bir göstergesidir” dedi. Türkdoğan, özellikle sermaye giderlerindeki yüzde 30’un üzerindeki artışın, üniversitenin fiziki altyapısını güçlendirmeye, yeni yatırımlar yapmaya ve öğrencilere daha modern imkanlar sunmaya katkı sağlayacağını belirtti. “Bu bütçe artışıyla eğitim-öğretim kalitemizi daha da ileriye taşıyacak, bilimsel araştırmalara daha fazla kaynak ayıracak ve bölgemize katma değer sağlayacak projelerimizi hızlandıracağız” şeklinde devam etti. Türkdoğan, üniversiteye duyulan güven ve desteğin karşılığını nitelikli insan kaynağı yetiştirerek vermeye devam edeceklerini de vurguladı.