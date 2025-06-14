Allan Saint-Maximin Fenerbahçe’ye Rakip Olacak

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ ARTIYOR

Süper Lig’de transfer hayranlığı hız kazanıyor. İstanbul’un büyük kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer araştırmalarını yoğunlaştırırken, önemli gelişmeler ardı ardına meydana geliyor. Gündemdeki en fazla dikkat çeken hadiselerden biri ise Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin etrafında şekilleniyor. Sezon başlangıcında Suudi Arabistan takımı Al-Ahli’den kiralanan oyuncu, Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun beğenisini kazanamıyor.

ALLAN SAINT-MAXIMIN FENERBAHÇE’DEN AYRILIYOR

Portekizli teknik adam tarafından zaman zaman kadro dışı bırakılan 28 yaşındaki futbolcu, sezon sona erdiğinde sarı-lacivertli takımla yollarını ayırıyor. Allan Saint-Maximin, Süper Lig ekiplerinin radarına girmeyi başarıyor. Al-Ahli, başarılı futbolcuyu bünyesinde istemiyor ve Fenerbahçe’den ayrılmasının ardından kendisine yeni bir kulüp bulması için çağrıda bulunuyor.