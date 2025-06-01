Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe’ye Teşekkür Etti

ALLAN SAINT-MAXIMIN’DEN TARAFTARLARA VEDA

Fenerbahçe forması giymiş olan Allan Saint-Maximin, kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür etti ve “Fenerbahçe’nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak” dedi. Yaz transfer döneminde Al-Ahli’den kiralık olarak takıma katılan Saint-Maximin, sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılma kararı aldı.

DUYGULU MESAJ

Sosyal medya hesabı üzerinden sarı-lacivertli taraftarlara bir veda mesajı paylaşan futbolcu, yaşadığı deneyimin zor olduğunu dile getirdi. 28 yaşındaki Saint-Maximin, “Yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için ne kadar teşekkür etsem az. Güzel ama zor bir deneyimdi. Futbol dışındaki sorunlarla birlikte bu karmaşaya rağmen sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve bana verdiğiniz sevgi ve destek için minnettarım” ifadelerini kullandı.

SAHADA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Fenerbahçe’de geçirdiği süre zarfında 31 maçta sahaya çıkan Allan Saint-Maximin, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. “Herkese teşekkür eder, en iyisini dilerim” şeklindeki veda cümlesiyle taraftarlarına son selamını yolladı.