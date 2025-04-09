Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe’yi seviyor

ALLAN SAINT-MAXIMIN’İN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin sezon başında 8 milyon euro kiralık bedeli ödeyerek Ah Ahli’den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, FBTV’ye özel açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, teknik direktör Jose Mourinho ile olan ilişkileri hakkında da bilgiler verdi.

MAÇIN ZORLUĞU VE KARAKTER GÖSTERİMİ

28 yaşındaki futbolcunun değerlendirmelerine göre, “Gerçekten zorlu bir maçtı. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında geçmişte oynanan maçlara da bakacak olursak, daima hep zor geçen maçlar olarak göze çarpıyor. Trabzonspor’a karşı ilk oynadığımız maç da zordu. Son dakika atmış olduğumuz golle beraber galip gelmesini bildik.” şeklinde belirtti. İkinci karşılaşmada evlerinde 3 puanı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi ve puan farkını 3’e indirmekle birlikte rakibe baskı yaratmanın önemine vurgu yaptı. Maç sırasında yedikleri golün ardından takımın karakter sergilemesi gerektiğini ifade eden Saint-Maximin, “Bunu da göstermeyi başardık. Şampiyon olmak istediğimizi herkese gösterdik.” dedi.

FUTBOLUN SEBEP VE ANLAMINI ANLATTI

Saint-Maximin, futbolu sevdiği için oynadığını belirterek, “Ben bu işi sadece sevdiğim için yapıyorum. Futbolun içindeki hissi, atmosferi her şeyi çok seviyorum.” dedi. Futbola ilk başladığı zamanlar para kazanmak ve hayallerini gerçekleştirmek istediğini ama şimdi futbolu sadece tutkusu için oynadığını söyledi. Mourinho ile olan iletişimlerinin doğrudan ve dürüst olduğunu kaydeden oyuncu, “Her zaman ne hissediyorsak dürüst bir şekilde açıklıyoruz.” diyerek Mourinho’nun onun için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

TAKIM VE TARAFTAR DESTEKLERİ

Takımdaki tüm üyelerin şampiyonluk için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Saint-Maximin, “Bu takıma yardım edebilmek ve şampiyonluğu kazanmak sahada en iyisini ortaya koyacağımdan eminim.” ifadelerini kullandı. Taraftarların kendilerine gösterdiği desteğin önemini vurguladı ve sosyal medyada yazılanlara dikkat edilmemesi gerektiğini belirtti. “Sonuna kadar mücadelemizi ortaya koyacağız.” şeklinde de ekledi.