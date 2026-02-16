Allan Saint-Maximin Ligue 1’de Göz Dolduruyor

Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonu için Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli’den 8 milyon euro karşılığında kiraladığı Fransız forvet Allan Saint-Maximin, ülkesine dönerek etkileyici performans sergilemeye başladı. Geçtiğimiz sezonu Meksika’da CF America formasıyla geçiren 28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminin ardından Ligue 1’e dönerek Lens ile oynadığı maçlarda büyük ses getirdi.

HER 17 DAKİKADA GOL KATKISI

Kış transfer döneminde bedelsiz olarak katıldığı Lens’de Ligue 1’de 2 maça çıkan Saint-Maximin, bu süreçte 51 dakika sahada kalırken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Deneyimli forvetin, Ligue 1’de sahaya çıktığı her 17 dakikada bir gole doğrudan etkisi oldu.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro piyasa değeri bulunan Saint-Maximin, Fenerbahçe forması altında 31 maçta 4 gol ve 5 asist ile sahne aldı. Sarı-lacivertli ekipte, toplamda 1.773 dakika süre alan Maximin, her 197 dakikada bir skor katkısı sağladı.