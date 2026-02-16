Allan Saint-Maximin Ligue 1’de Göz Dolduruyor

allan-saint-maximin-ligue-1-de-goz-dolduruyor

Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonu için Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli’den 8 milyon euro karşılığında kiraladığı Fransız forvet Allan Saint-Maximin, ülkesine dönerek etkileyici performans sergilemeye başladı. Geçtiğimiz sezonu Meksika’da CF America formasıyla geçiren 28 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminin ardından Ligue 1’e dönerek Lens ile oynadığı maçlarda büyük ses getirdi.

HER 17 DAKİKADA GOL KATKISI

Kış transfer döneminde bedelsiz olarak katıldığı Lens’de Ligue 1’de 2 maça çıkan Saint-Maximin, bu süreçte 51 dakika sahada kalırken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Deneyimli forvetin, Ligue 1’de sahaya çıktığı her 17 dakikada bir gole doğrudan etkisi oldu.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro piyasa değeri bulunan Saint-Maximin, Fenerbahçe forması altında 31 maçta 4 gol ve 5 asist ile sahne aldı. Sarı-lacivertli ekipte, toplamda 1.773 dakika süre alan Maximin, her 197 dakikada bir skor katkısı sağladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Taksi Plakası Fiyatları Düşüşe Geçti Ve Vergi Sorunları Başladı

Taksi mali cihazının zorunlu hale gelmesiyle birlikte taksi plakası fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı.
Gündem

Araç Bagajındaki 30 Milyon Dolar Hırsızlığına 11 Gözaltı

İstanbul Bakırköy’deki bir lüks sitede gerçekleşen 30 milyon dolarlık hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor; gözaltı sayısı 11’e ulaştı. Paranın sahibi Bilal Durmaz ifade verdi.
Gündem

Galatasaray Hazırlıklarını Tamamlarken Okan Buruk’tan Önemli Açıklamalar

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesinde transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı.
Gündem

YÖK Başkanı Özvar Kontenjanları Azaltacak Programları Açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da düzenlenen Vakıf Üniversiteleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

Zonguldak’ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Mahsur Kaldı

Zonguldak'taki bir maden ocağında gerçekleşen göçükte üç işçi mahsur kaldı. Kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.