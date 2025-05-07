Allan Saint-Maximin Marsilya’ya gitmek istiyor

ALLAN SAINT-MAXIMIN’IN SAKATLIĞI VE FRANSA’YA DÖNÜŞÜ

Fenerbahçe’nin sezon başında Al Ahli’den kiraladığı Allan Saint-Maximin, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kaldı. Fransız futbolcu, tedavi sürecine devam etmek için Fransa’ya döndü. Bu gelişmeyle birlikte, Fransız basınında Maximin ile ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

MARSİLYA TRANSFERİ HAYALİ

La Provence tarafından yayımlanan habere göre; Allan Saint-Maximin, önümüzdeki sezon Fransız futbol devi Marsilya’ya transfer olma niyetinde. Haberde, tedavi amacıyla Fransa’ya gelen oyuncunun, tedavisinin yanı sıra Marsilya kulübü yetkilileriyle de kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 31 maçta 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.