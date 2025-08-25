Allan Saint-Maximin, Meksika’da kariyerine devam ediyor

TRANSFER DETAYLARI VE YENİ HAYAT

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin, sözleşmesi sona erdikten sonra Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli’ye döndü. Ancak, futbolcu kariyerine Meksika’da devam etme kararı alarak, 10 milyon euro karşılığında Club America’ya transfer oldu.

İLK MAÇINDA ÖNE ÇIKTI

Fenerbahçe’deki performansıyla eleştirilerin hedefi olan Fransız oyuncu, yeni takımıyla çıktığı ilk resmi maçta önemli bir başarı elde etti. Atlas karşısında deplasmanda 4-2 galip geldikleri bu maçta Saint-Maximin, kritik bir gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Maçın sonlarına 2-2 berabere girilirken, 89. dakikada başlattığı atağı iyi bir vuruşla tamamlayarak takımını öne geçirdi. Maçın kapanışını ise Victor Davila’nın 90+6’da attığı gol belirledi.