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Allan Saint-Maximin Süper Lig Kulübüyle Anlaştı

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TRANSFER HAREKETLILIĞI BAŞLADI

Yaz transfer dönemi öncesi büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Süper Lig’in önde gelen ekipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, kadrolarını güçlendirmek için arayışa girdi. Bu bağlamda, takımların ilgisini çeken isimlerden biri de Allan Saint-Maximin oldu.

ALLAN SAINT-MAXIMIN’İN DURUMU

Fenerbahçe, sezona Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımından kiralık olarak katılan Allan Saint-Maximin ile dikkat çekmişti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmış ancak istikrarlı bir performans ortaya koyamamıştı. Bu durum, transfer spekülasyonlarını daha da artırıyor.

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