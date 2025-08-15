Alleben Karavan Park’Ta 20.265 Kişi Konakladı

ALLEBEN KARAVAN PARK’TA KONAKLAMA VERİLERİ

Alleben Karavan Park’ta 2022 ile 2025 yılları arasında toplam 20 bin 265 kişi, yerli ve yabancı konuklar olarak konaklama fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, bu park, yıl boyu hem yerli hem de yabancı misafirlere doğayla iç içe bir tatil deneyimi sunuyor. Konaklama süresi ise ayda maksimum 5 gün olarak belirlenmiş.

PARKIN İMKANLARI VE KAPASİTESİ

40 araç kapasiteli bu parkta, misafirlere birçok ortak kullanım olanakları sağlanıyor. Elektrik ve su hizmetinin yanı sıra, duş, çamaşır ve kurutma makineleri, mikrodalga fırın, elektrikli ocak ve buzdolabı gibi çeşitli imkanlar da mevcut. Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artış gösteren Alleben Karavan Park, özellikle 2022 ve 2025 yılları arasında 18 bin 519 yerli ve 1746 yabancı misafiri ağırladı.

GÜNCEL ZİYARETÇİ SAYISI

Bu yıl içinde ise, bin 74 yerli ve 263 yabancı olmak üzere toplam 1337 misafir tesiste konaklama gerçekleştirdi. Bu veriler, parkın popülerliğini ve doğa tatiline olan ilgiyi gösteriyor.