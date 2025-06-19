Allezz, Ödüllerle Başarı Yıldızı Oldu

ULUSLARARASI BAŞARI HİKAYESİ

Bitkisel bazlı ürünler üreten Allezz, uluslararası düzeyde iki büyük başarı elde etti. Dünyanın en önemli gıda ve içecek tadım otoritelerinden biri olan International Taste Institute, Allezz’i üç farklı ürünü için Üstün Lezzet Ödülü ile onurlandırdı. Aynı gün içinde ayrıca 5’inci Uluslararası Elmas Ödülleri’nde ‘Yılın Doğal Sağlıklı Sos ve Çeşni Lezzet Markası’ unvanını kazandı.

ÜRÜNLERDEKİ BAŞARI VE DEĞERLENDİRME

Brüksel merkezli olan International Taste Institute’den elde edilen ödüler, Allezz Kırmızı Soğan Turşusu, Allezz Közlenmiş Acı Biber Sosu – Normal Acı ve Allezz Trüflü&İstiridye Mantarlı Çeşni gibi ürünlerin her birine ayrı ayrı verildi. Bağımsız şefler ve duyusal analiz uzmanlarından oluşan jüri, bu ürünleri tat, doku, denge ve genel lezzet uyumu gibi kriterlere göre değerlendirdi.

KÜRESEL MARKA HIZLA BÜYÜYOR

Allezz’in Kurucu Ortağı Gökhan Altül, hem ev hem de profesyonel şeflere yönelik tamamen katkısız ve lezzetli bir ürün grubu sunduklarını vurguladı. Altül, “Geleneksel Akdeniz, Ortadoğu, Balkan ve Levant mutfaklarından tariflerden ilham alarak, şef teknikleri ile modern mutfak inovasyonunu ustaca birleştiriyoruz. Ürünlerimizi yapay katkı maddeleri, koruyucular veya rafine şeker olmadan üretip, sadece bal veya hurma özütü ile tatlandırıyoruz. Aldığımız ödüller, kaliteye bağlılığımızı ortaya koymakta ve küresel bir mutfak markası olma yolundaki ilerlememize hız kazandırıyor” dedi.

YENİ PAZARLARA AÇILIYOR

Türkiye dışındaki pazarlarda, Dubai, Gürcistan ve Hong Kong gibi bölgelerde faaliyet gösteren Allezz, yakında ABD, Katar ve Suudi Arabistan’da da ürünlerini sunmaya hazırlanıyor. Altül, “Kadim lezzetlerimiz ve bereketli topraklarımızın sunduğu eşsiz mutfak mirasını modern üretim anlayışıyla birleştirerek, markamız ulusal sınırları aşarak global bir başarı hikayesi yazıyor. Geleneksel ve yenilikçi tekniklerimizi bir arada kullanarak, dünya sofralarına lezzetlerimizi ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu. 2018 yılında kurulan Allezz markası, katkı maddesi veya koruyucu madde içermeyen malzemeler ile özenle hazırlanan glütensiz, vejetaryen ya da vegan dostu ürünler sunmaya devam ediyor.