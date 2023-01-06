Alman bakan, İmamoğlu’nu ziyaret etti

Almanya'nın Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann, İmamoğlu ile görüştü.

Almanya’nın Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Resmi temaslar için Türkiye’ye gelen Alman Bakan Lührmann, İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret etti. İmamoğlu hakkındaki yargı kararını değerlendiren Bakan Lührmann, “Partilerin veya adayların seçimden önce keyfi olarak oyundan alınması son derece sorunlu olacaktır” dedi. Lührmann daha önce muhalefet cephesinden İYİ Parti Lideri Akşener’le görüşmüştü.

3-4 Ocak tarihlerinde Türkiye’de resmi ziyaretler kapsamında Türkiye’de bulunan Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann, Ankara’daki temaslarının ardından geçtiği İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile biraraya geldi.

Lührmann ziyaretle ilgili sosyal medya hesabı Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye ziyaretimin ikinci gününde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldim. Hakkında, siyasi yasak getirilmesiyle sonuçlanabilecek şaibeli bir dava sürüyor. Türkiye’de yaklaşan seçimler göz önüne alındığında, demokratik rekabetin adil oyun kurallarına ihtiyacı olduğu açıktır. Partilerin veya adayların seçimden önce keyfi olarak oyundan alınması son derece sorunlu olacaktır. Bu durum potansiyel adaylar için de geçerlidir.”

Türkiye’deki temasları sırasında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelen Lührmann, Türkiye’nin yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji konusundaki potonsiyellerine de dikkat çekti.

Lührmann mesajında, “Yeşil Dönüşümde Türkiye ve onunla işbirliği için muazzam bir potansiyel bulunuyor. Yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen için koşullar mükemmel. Bu durum, AHK’da (Almanya Dış Ticaret Odası) girişimcilerle yapılan bir görüşmede açıkça ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Tarabya Kültür Akademisi ve ARTER sanat merkezini de ziyaret eden Alman Bakan, Twitter mesajında İstanbul’la ilgili gözlemlerini, “İstanbul bir kültür başkentidir. Bunu ARTER Merkezi’nde ve Tarabya Kültür Akademisi bursiyerlerimizle yaptığım görüşmede bizzat görme fırsatım oldu” sözleriyle dile getirdi.

ALMAN BAKAN’IN ANKARA’DAKİ TEMASLARI

Lührmann Ankara ziyareti kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç’ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi ve Anıtkabir’i ziyaret etti.