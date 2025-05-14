Alman Başbakanı Merz, Kıtlığın Önlenmesini Istedi

ALMANYA BAŞBAKANI FRIEDRICH MERZ’DEN GAZZE AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze’de yaşanan acıları, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar üzerinden değerlendirerek, “Bölgedeki kıtlığın en kısa sürede önlenmesi tüm taraflar için insani bir yükümlülüktür” dedi. Merz, ayrıca Alman ordusunun Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması gerektiğine dikkat çekti. Berlin’deki Federal Meclis’te yapılan ilk hükümet açıklamasında Merz, yeni hükümetin hedefleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa’nın güvenlik ve savunma politikaları ile yasa dışı göçün önlenmesi gibi birçok konuyu ele aldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE DESTEK AÇIKLAMALARI

Merz, Ukrayna’da 3 yıldan fazla süredir devam eden savaşa atıfta bulunarak, “Rusya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki egemen yaşam kurallarını ihlal etti” şeklinde konuştu. Ukrayna halkının yanında olduklarını vurgulayan Merz, “Biz savaşa taraf değiliz, taraf olmak da istemiyoruz. Ama olaya müdahil olmayan üçüncü taraflar değiliz” dedi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mücadelesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında 30 günlük şartsız ateşkes girişimine desteğinden dolayı kendisine minnettarlığını da dile getirdi.

ALMAN ORDUSUNUN GÜÇLENMESİ GEREKİYOR

Merz, Almanya’nın savunma kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade ederek, “Güç saldırganlığı caydırır, zayıflık ise saldırganlığı davet eder. Bu nedenle Alman ordusunun Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel ordusu olması gerekiyor” dedi. Askerlik konusuna da değinen Merz, “Yeni ve cazip bir gönüllü askerlik hizmeti oluşturacağız” ifadelerini kullanarak, ordunun personel durumunun acilen iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İSRAİL VE GÖÇ POLİTİKASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Dış politika konusunda İsrail’in güvenliğinin Almanya için önemli olduğunu tekrar eden Merz, “İsrail’in yanındayız” ifadesini kullandı. Gazze’deki insani krizin önlenmesinin gereken bir konu olduğunu belirten Merz, “Bölgedeki kıtlığın en kısa sürede önlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Almanya’nın göç politikası üzerinde de duran Merz, “Almanya bir göç ülkesidir. Ancak bu durumu daha kontrollü bir hale getirmeliyiz” dedi.

EKONOMİK ZORLUKLAR VE GELECEK PLANLARI

Alman ekonomisinin durumuna dair karamsar bir tablo çizen Merz, ekonomide uzun süredir büyüme yaşanmadığını belirtti. Almanya’nın temel endüstrilerinde, otomotiv, kimya ve makine mühendisliğinde işleri tehlikede olduğuna dikkat çekti. Gelecekte hükümetin bu sektörlere yönelik yatırımları artıracağına değinen Merz, “Tüm zorlukların üstesinden tek başımıza gelebiliriz. Birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur” diyerek konuşmasını sonlandırdı.