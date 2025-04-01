Alman Belediyelerinin Bütçe Açığı Rekorda

EKONOMİK ZORLUKLAR DERİNLEŞİYOR

Almanya, ekonomik sıkıntıların derinleşmesi ile karşı karşıya. Ülke genelinde artan mali yükler, yerel yönetimlerin zorlu bir süreçten geçmesine yol açıyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan veriler, bütçe dengelerinin sürdürülebilirlikten uzak bir noktaya kaydığını gösteriyor.

BELEDİYELERİN BÜTÇE AÇIĞI ARTIYOR

Destatis, 2024 yılına dair belediyelerin bütçeleri ile ilgili öncü verileri yayımladı. Verilere göre, Almanya’daki belediyeler ve belediye birlikleri, geçen yıl toplamda 24,8 milyar euro bütçe açığı verdi. Bu bütçe açığı, Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin gerçekleştiği 1990 yılından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. 2023’te, yerel yönetimler, 2011 yılından sonra ilk kez bütçe açığı ile karşılaştı. Açıklamada, “Söz konusu bütçe açığı, 1990’dan bu yana en yüksek belediye bütçe açığı oldu. Geçen yılki açık, 6,6 milyar euro olarak kaydedilen 2023’e nazaran önemli ölçüde artış gösterdi.” ifadelerine yer verildi. Durumun ana sebebi ise sosyal yardımlardaki artış olarak belirtiliyor.

HARCMALARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Belediyelerin düzeltilmemiş harcamaları, geçen yıl yüzde 12,6 gibi bir artış ile 400,9 milyar euroya ulaştı. Aynı zamanda sosyal harcamalar da, yıllık yüzde 11,7 artışla 84,7 milyar euro seviyesine yükseldi. Ülkede belediyelerin düzeltilmemiş gelirleri ise yüzde 7,6’lık bir artışla 376,1 milyar euroya ulaşmış durumda. Geçen yıl harcamaların yüzde 6,2’si düzenli gelirlerle karşılanamadı ve bu durum mali rezervlerden ya da kredilerle finanse edilmek zorunda kalındı.