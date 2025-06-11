Alman Bisikletçi Rexhause Karapınar’da Moladaydı

DÜNYA TURUNDAKİ BİSİKLETÇİ KONYA’DA MOLALADI

Dünya turuna çıkan Alman bisikletçi Tamino Rexhause, Konya’nın Karapınar ilçesinde kısa bir mola verdi. Almanya’dan yola çıkarak birçok Avrupa ülkesini geçerken Türkiye’ye ulaşan Rexhause, burada iki gün geçirerek Meke Gölü ve Acıgöl’ün olağanüstü doğasında vakit geçirdi. Avusturya, İtalya, Slovakya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden gelerek Türkiye’ye ulaşan bisikletçi, İzmir, Selçuk, Isparta ve Alanya’yı gezdikten sonra Karapınar’a geldi.

DOĞAL GÜZELLİKLERİ KEŞFETTİ

Meke Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yaparken Acıgöl’de yüzerek serinleyen Rexhause, göl çevresini bisikletle turladı. 61 günde 4 bin 764 kilometre pedal çevirdiğini ifade eden bisikletçi, bisikletle seyahatin kendisi için en uygun hız olduğunu belirtti. Gittiği ülkelerde kamp yaparak insanların kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Rexhause, Türkiye’de insanların misafirperverliğinden oldukça etkilendiğini vurguladı.

TÜRKİYE’DEN SONRA GÜRCİSTAN’A YOL ALACAK

Türkiye’nin doğasını ve özellikle dağlarını çok sevdiğini dile getiren Rexhause, Karapınar’dan sonra Kapadokya’yı ziyaret etme planları yaptığını söyledi. Yolu boyunca Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan rotasında ilerlemeyi hedefleyen Alman gezgin, Karapınar’dan unutulmaz anılarla ayrıldığını ifade etti.