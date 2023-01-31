Alman gazetesi Bild: Savaşın kazananı Türkiye

Alman gazetesi Bild, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaşın kazananının Türkiye olduğunu öne sürdü.

Ankara’nın Ukrayna’daki işgali birçok yönden avantaja çevirdiğini belirten gazete, 2022 rakamlarına göre Rusya’nın Almanya’nın yerini aldığını yazdı. Türkiye’deki Rus yatırımlarını sıralayan Alman gazetesine göre, kurulacak gaz merkezini Erdoğan’ın ‘uzun süredir el üstünde tuttuğu rüyası’ olarak niteledi.

Alman Bild gazetesinde ‘Türkiye’nin ikili oyunu-Erdoğan Putin yaptırımlarından bu şekilde yararlanıyor’ başlıklı bir analiz yayımlandı. Marc Oliver Rühle imzalı yazının spotunda Türkiye’nin Avrupa’ya gitmekte olan Rus ürünleri için bir merkez olduğu vurgulandı.

Dünyaca ünlü tatil merkezi Bodrum’daki lüks bir alışveriş merkezinde Rusça tabelaların olduğunu aktaran yazı, Rus oligarkların gösterişli yatlarının da Türk limanlarına demirlemesinin bir sır olmadığını savundu.

Ankara’nın Batılı ülkelerin Moskova’ya uyguladığı yaptırımlara katılmadığını hatırlatan analiz, söz konusu hamlenin Türkiye’nin işine yaradığını belirtti.

TÜRKİYE, ALMANYA’NIN YERİNİ ALDI

Bild’deki yazıya göre, Türkiye ve Rusya arasındaki ihracat ve ithalat rakamları bir yılda iki katına çıktı. 2022 yılında Rusya Türkiye’nin en büyük ticaret ortaığı olurken, Almanya’nın yerini aldı.

Tarihi yaptırımların sonrasında Rusya’dan çekilen Batılı şirketlerin yerini Türk ve Çinli şirketlerin doldurduğunu kaydeden analiz, ekonomi sitesi rbc.ru’daki bir habere dikkat çekiyor. Haberde, Türkiye’nin Rusya’ya makine ve ekipman satışında Almanya’yı yakaladığı yazıyordu.