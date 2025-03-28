Alman Gurbetçi Plajda Kayboldu, Camide Bulundu

DENİZDE KAYBOLAN TUNÇ DENİZGÖÇER İÇİN ARAMA BAŞLATILDI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ikamet eden Tunç Denizgöçer, Almanya’da yaşadıktan sonra bayram öncesi ailesini ziyaret amacıyla memleketine geri döndü. Dün öğle saatlerinde Çayağzı plajında denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Denizgöçer’in kıyafetleri sahilde bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları hızlandırıldı.

AİLESİ DURUMU GÜVENLİK GÜÇLERİNE BİLDİRDİ

26 Mart tarihinde geri dönüş uçak bileti alan Tunç Denizgöçer, dönüş yapmadığı için ailesinin endişesi arttı. Sosyal medya paylaşımlarını kontrol eden aile, Denizgöçer’in son olarak Akçakoca’nın Çayağzı köyü civarında olduğunu tespit etti. Aile, durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Jandarma ekipleri bölgedeki aramalarında Denizgöçer’in aracını ve eşyalarını buldu. Denize girdiği düşünülen Denizgöçer’in bulunması amacıyla AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama faaliyetlerini başlattı.

Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta bulunan Çayağzı köyü camisinde bitkin bir halde Denizgöçer bulundu. Sağlık durumu kontrol edilmek üzere Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.