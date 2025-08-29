Alman Mahkemesi, İsmail Atız’ı Serbest Bıraktı

ALMAN MAHKEMESİNDEN İSMİL ATIZ KARARI

Frankfurt’taki bir Alman mahkemesi, uluslararası tutuklama emirlerine ve Türkiye’nin iade talebine rağmen, Türk organize suç örgütü “Casperlar”ın lideri İsmail Atız’ı serbest bırakıyor. Almanya, Atız’ın Türkiye’ye iade edilmemesi için gerekçe olarak “adil yargılama endişesi”ni gösteriyor. İsmail Atız, cinayet, soygun, uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuş gibi ciddi suçlara karışan “Daltonlar” çetesinin rakibi olan “Casperlar”ın başında bulunuyor.

TEŞVİK EDEBİLECEK BİR KARAR

Almanya’nın bu kararı, Avrupa’da organize suç faaliyetleri konusunda potansiyel bir teşvik olarak değerlendiriliyor. Soruşturmacılar, böyle bir kararın ardından hayal kırıklığına uğradı ve dava, ulusötesi suç şebekelerine karşı yasal tedbirlerin ve cezaların artırılması konusundaki devam eden tartışmaları aydınlatıyor.

CASPERLAR GRUBUNUN ETKİ ALANI

“Casperlar” grubunun etkisi Avrupa genelinde genişliyor. Yunanistan ve İspanya’da, Türk çeteleri arasında silahlı çatışmalara dair çok sayıda olay bildiriliyor. Bu durum, organize suçla mücadele konusunda acil önlemler alınması gerekliliğini gündeme getiriyor.