Alman Mahkemesi, İsmail Atız’ı Serbest Bıraktı

ALMAN MAHKEMESİNDEN İSMİL ATIZ KARARI

Frankfurt’taki bir Alman mahkemesi, uluslararası tutuklama emirlerine ve Türkiye’nin iade talebine rağmen, Türk organize suç örgütü “Casperlar”ın lideri İsmail Atız’ı serbest bırakıyor. Almanya, Atız’ın Türkiye’ye iade edilmemesi için gerekçe olarak “adil yargılama endişesi”ni gösteriyor. İsmail Atız, cinayet, soygun, uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuş gibi ciddi suçlara karışan “Daltonlar” çetesinin rakibi olan “Casperlar”ın başında bulunuyor.

TEŞVİK EDEBİLECEK BİR KARAR

Almanya’nın bu kararı, Avrupa’da organize suç faaliyetleri konusunda potansiyel bir teşvik olarak değerlendiriliyor. Soruşturmacılar, böyle bir kararın ardından hayal kırıklığına uğradı ve dava, ulusötesi suç şebekelerine karşı yasal tedbirlerin ve cezaların artırılması konusundaki devam eden tartışmaları aydınlatıyor.

CASPERLAR GRUBUNUN ETKİ ALANI

“Casperlar” grubunun etkisi Avrupa genelinde genişliyor. Yunanistan ve İspanya’da, Türk çeteleri arasında silahlı çatışmalara dair çok sayıda olay bildiriliyor. Bu durum, organize suçla mücadele konusunda acil önlemler alınması gerekliliğini gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Diyarbakır’da Trafik Kazası Olmuştu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun ölümüne yol açan trafik kazasında ehliyetsiz sürücü C.G. için 3 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.
Aydın’da Tarla Günü Kutlandı

Germencik'te gerçekleştirilen Tarla Günü'nde, yüksek verim ve dayanıklılığı ile dikkat çeken sorgum sudan otu melezi hasat edildi. 190 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

