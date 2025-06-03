Alman Otomotiv Sektörü, ABD Tarife Sorunları Yaşıyor

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DÜŞÜŞ

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin “duyarlılığı”, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarife politikasının etkisiyle mayıs ayında yeniden olumsuz bir hale geldi. Merkezi Münih’te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi’nin sonuçlarına göre, nisanda eksi 30,7 puan olarak belirlenen Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, mayısta 1,1 puan düşerek eksi 31,8 puana geriledi. Aynı zamanda, sektörün mevcut durum endeksi mayıs ayında 0,8 puan artışla eksi 35,3 puan olarak kaydedildi. Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 25,2 puandan eksi 28,3 puana düştü. Yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump’ın değişken tarife politikası, otomotiv endüstrisinin ihracat beklentileri üzerinde belirgin etkiye sahip olmaya devam ediyor.” denildi. Şirketlerin mevcut iş durumlarına yönelik değerlendirmeleri nisan ayına göre düşük olmasına rağmen mayısta biraz daha iyileşme gösteriyor. Ancak, gelecek aylar konusunda daha pessimistik oldukları ifade edildi. Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, “ABD tarifeleriyle ilgili karışıklık, Almanya’daki otomotiv endüstrisi için sorunlara yol açıyor.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

TRUMP’IN TARİFE POLİTİKALARI

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Mayıs’ta Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hedefine ulaşamadığını belirterek, 1 Haziran’dan itibaren AB’ye doğrudan yüzde 50’lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıkladı. Bu durum üzerine AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmenin ardından ABD tarafı, 1 Haziran’dan itibaren planlanan yüzde 50’lik tariffenin uygulanmasının 9 Temmuz 2025’e erteleneceğini duyurdu. AB tarafı da bu süreçte ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılacağını bildirdi. Hem Avrupa Komisyonu hem de ABD hükümeti, ticaret anlaşmazlıklarında uzlaşma sağlamak için müzakereler gerçekleştiriyor.

ALMAN OTOMOTİV ŞİRKETLERİNİN GÖRÜŞMELERİ

Aynı zamanda, Alman basınında yer alan haberlere göre, BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi Alman otomobil üreticilerinin ABD Ticaret Bakanlığı ile muhtemel gümrük muafiyetleri konusunda görüşmeler yaptığı iddia ediliyor. Bu şirketlerin, gümrük muafiyetleri karşılığında ABD’ye milyarlarca dolarlık yatırım teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Otomotiv sektörü, Almanya’daki toplam katma değerin yüzde 5’ini oluştururken, istihdamın yüzde 3’ünü sağlamakta. Gelir açısından, sektör açık ara en büyük sanayi konumunda yer alıyor. Alman otomotiv üreticileri, geçen yıl 272,6 milyar avro tutarında ihracat gerçekleştirerek, bu oran toplam ihracatın yüzde 17,3’üne denk geliyor. Haziran 2024 itibarıyla, sektörde, tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişinin istihdam edildiği kaydedildi. Öte yandan, otomotiv sektöründeki istihdam 2023 yılına göre yüzde 0,8 oranında düştü. Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14’ü otomotiv sektöründe yer alıyor ve bu, sektörü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından ikinci en büyük sanayi sektörü haline getiriyor.