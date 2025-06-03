Alman otomotiv sektörü, ABD tarifelerini etkiliyor

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin “duyarlılığı”, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarife politikalarının etkisiyle mayıs ayında yeniden olumsuz yönde gelişiyor. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, Almanya’nın otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, nisan ayında eksi 30,7 puandan mayıs ayında 1,1 puan düşerek eksi 31,8 puana geriliyor. Mayıs ayında sektörün mevcut durum endeksi ise 0,8 puan artışla eksi 35,3 puan olarak kaydediliyor. Ancak sektörün önümüzdeki aylara ilişkin iş beklentisi, eksi 25,2 puandan eksi 28,3 puana düşüş yaşıyor.

Anket sonuçlarına dair yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump’ın değişken tarife politikası, otomotiv endüstrisinin ihracat beklentileri üzerinde belirgin etkiye sahip olmaya devam ediyor.” ifadesi kullanılıyor. Şirketlerin mevcut iş durumlarını nisan ayına göre daha düşük seviyede, ancak mayıs ayında biraz daha olumlu değerlendirdikleri belirtiliyor. Fakat şirketlerin geleceğe dair daha kötümser oldukları ortaya çıkıyor.

ABD TARİFELERİNİN ETKİLERİ VE GÖRÜŞMELER

ABD Başkanı Trump, 23 Mayıs’ta Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, AB ile gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinin etkisiz olduğunu belirtti ve 1 Haziran itibarıyla AB’ye doğrudan yüzde 50’lik tarife uygulanmasını önerdi. Bu açıklamanın ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesinin sonucunda ABD tarafı, 1 Haziran’dan itibaren uygulanması planlanan yüze 50 tarifenin uygulamasını 9 Temmuz 2025’e ertelediklerini duyurdu. AB tarafı ise ABD ile yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlanacağını ifade etti. Avrupa Komisyonu ve ABD hükümeti şu an ticaret anlaşmazlığında uzlaşma sağlamak için müzakereler yürütüyor.

ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ YATIRIM İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Alman basınında çıkan haberlere göre, BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi Alman otomobil üreticileri, ABD Ticaret Bakanlığı ile olası gümrük muafiyeti konusunda görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu şirketler, gümrük muafiyetine karşılık ABD’de milyarlarca dolarlık yatırım önerisi sunuyor. Otomotiv sektörü, Almanya’daki toplam katma değerin yüzde 5’ini oluştururken, istihdamın da yüzde 3’ünü sağlıyor. Ayrıca, sektör gelir açısından ülkenin en büyük sanayi sektörü konumunda bulunuyor. Alman otomotiv üreticileri, geçen yıl 272,6 milyar avro değerinde ihracat yaptı ve bu, toplam ihracatın yüzde 17,3’üne denk geliyor. Haziran 2024 itibarıyla, tedarikçiler hariç, Alman otomotiv sektöründe yaklaşık 773 bin kişi istihdam ediliyor. Ancak, sektör istihdamı 2023 yılına göre yüzde 0,8 oranında bir azalma göstermiş durumda. Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14’ü otomotiv sektöründe yer alıyor ve bu durum otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra ikinci en büyük sanayi sektörü haline getiriyor.