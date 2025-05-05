Alman Otomotiv Sektörü Düşüşte

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜ DAHA DA YAHŞILAŞTIKTIR

ABD Başkanı Donald Trump’ın beklenmedik gümrük politikaları, Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin durumunu olumsuz etkiliyor. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan İş Ortamı Anketi’ne göre, Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi martta eksi 30,5 puan iken, nisanda 0,2 puan azalarak eksi 30,7 puana düştü. Bu durum, ABD gümrük tarifelerinin Alman otomotiv endüstrisinin zaten zayıf olan anlayışını daha da kötüleştirdi. Ayrıca, sektörün mevcut durum endeksi de 3,2 puan azalarak eksi 36,4 seviyesine geriledi. Sektörün geleceğe yönelik iş beklentisi ise eksi 20,9 puandan eksi 24,8 puana düştü. Açıklamalarda, “Nisanda bir önceki aya göre önemli ölçüde daha fazla şirket sipariş birikiminden memnun” denildi. Şirketlerin ihracat beklentilerinin ise ABD’nin gümrük tarifeleri nedeniyle zayıfladığı ve art arda iki aylık artışın ardından nisanda düştüğü kaydedildi.

İSTİHDAM BEKLENTİLERİ DÜŞÜYOR

Başkan Trump, nisanda ithal otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmişti. Ifo’ya göre, Alman şirketler, Avrupa Birliği (AB) dışındaki rekabetçi durumlarını nisanda önceki iki çeyreğe göre daha kötü değerlendiriyor. Ayrıca, Alman otomotiv sektöründeki şirketler, önceki aylara göre daha yavaş bir hızda olsa da işten çıkarmaya devam ediyor. İstihdam beklentileri martta eksi 47 puanla uzun vadenin en düşük seviyesine ulaştıktan sonra nisanda eksi 18,7 puana yükseldi. Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, konu ile ilgili olarak, “Nisan ayının başında yürürlüğe giren ABD gümrük vergileri, özellikle Avrupa pazarında ilk olumlu iş gelişmelerini neredeyse sıfırladı” dedi.

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KÜRESEL REKABET

Nisanda şirketlerin sipariş defterlerinin dolmaya başlamasında Avro Bölgesi’nden gelen siparişlerdeki artış önemli bir rol oynadı. Bu siparişler, Alman otomotiv endüstrisinin toplam ihracatının üçte birini oluşturuyor. Elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleriyle mücadele eden Alman otomotiv üreticileri, Çin ve Avrupa’dan gelen zayıf taleple yüzleşiyor ve maliyetlerini düşürmek için ciddi baskı altında. Son yıllarda otomobil endüstrisinde meydana gelen yenilikçi teknolojilerin büyük ölçüde Çin ve ABD’den gelmesi, Avrupa kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin artan rekabeti, özellikle Alman otomotiv üreticilerinin yeniden yapılanmasını zorluyor. Almanya’da otomotiv sektörü, toplam katma değerinin yüzde 5’ini, istihdamın ise yüzde 3’ünü sağlıyor ve maden gelir açısından açık ara en büyük sanayi sektörü konumundadır.

EKONOMİK BÜYÜMEDE ZORLUKLAR

Bununla birlikte, tarife savaşları ve Trump’ın açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki kötü etkilere dair endişeleri artırıyor. Çoğu analist, Trump’ın gümrük vergisi politikalarını Alman ekonomisinin büyümesindeki “özel bir risk” olarak görüyor. Trump’ın agresif gümrük vergisi politikasının küresel ekonomik görünümü karartırken, imalat sektörüne daha fazla bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını sürdürüyor. 2024’te ülke ekonomisi bir önceki yıla göre yüzde 0,2 küçüldü. Böylece artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi olumsuz etkilemesi sonucunda Almanya art arda ikinci yıl küçülme yaşadı. Ekonomi, 2023’te de yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya, son iki yılda büyüme kaydedemeyen tek G7 ekonomisi oldu. Hükümet, 24 Nisan’da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini, Trump’ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0’a düşürmüştü. Hükümetin son tahminine göre, Alman ekonomisi bu yıl da büyümezse, üç yıl üst üste daralma yaşanacak. Ancak, Alman ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı tüketim harcamaları ve yatırımlar sayesinde yüzde 0,2 büyüyerek resesyona girmekten kurtulmuş durumda.