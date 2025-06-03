Alman Otomotiv Sektörü Zor Durumda: ABD İle Görüşmeler Devam Ediyor

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜ GÜVENİ YİTİRİYOR

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin “duyarlılığı”, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarife politikası nedeniyle mayıs ayında yeniden olumsuz bir duruma geldi. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) gerçekleştirdiği İş Ortamı Anketi’nde, nisan ayında eksi 30,7 puan olarak belirlenen Alman otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, mayıs ayında 1,1 puan düşerek eksi 31,8 puana geriledi. Bununla birlikte, sektörün mevcut durum endeksi mayıs ayında 0,8 puan artarak eksi 35,3 puan olarak kaydedildi. Sektörün gelecek aylara yönelik iş beklentisi ise eksi 25,2 puandan eksi 28,3 puana kadar düştü. Ankette, “ABD Başkanı Donald Trump’ın değişken tarife politikası, otomotiv endüstrisinin ihracat beklentileri üzerinde belirgin etkiye sahip olmaya devam ediyor” açıklaması yapıldı.

ŞİRKETLERİN GELECEK BEKLENTİLERİ KÖTÜMLEŞİYOR

Yapılan açıklamalarda, şirketlerin mevcut iş durumlarını nisana göre düşük seviyede olmasına rağmen mayısta biraz daha olumlu değerlendirdikleri ifade edildi. Ancak, şirketlerin gelecek aylara yönelik daha kötümser bir tutum sergiledikleri vurgulandı. Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, “ABD tarifeleriyle ilgili karışıklık, Almanya’daki otomotiv endüstrisi için sorunlara yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP’IN TARİFE POLİTİKASI VE ETKİLERİ

ABD Başkanı Trump, 23 Mayıs’ta Truth Social sosyal medya hesabından, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirterek, 1 Haziran’dan itibaren AB’ye doğrudan yüzde 50’lik tarife uygulanmasını önerdiğini duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ABD tarafı, bu tarife uygulamasının 9 Temmuz 2025’e ertelendiğini açıkladı. AB ise ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandıracaklarını bildirdi.

ALMAN ŞİRKETLERİNİN YATIRIM TEKLİFLERİ

Bu arada, Alman otomobil üreticileri BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz’in ABD Ticaret Bakanlığı ile olası gümrük muafiyeti üzerine görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor. Şirketlerin gümrük muafiyetleri karşılığında ABD’ye milyarlarca dolarlık yatırım teklifinde bulundukları iddia ediliyor. Alman otomotiv sektörü, Almanya’da toplam katma değerin yüzde 5’ini oluşturarak, istihdamın yüzde 3’ünü sağlıyor. Gelir açısından en büyük sanayi sektörü olan Alman otomotiv üreticileri, geçen yıl 272,6 milyar avro tutarında ihracat gerçekleştirdi; bu da toplam ihracatın yüzde 17,3’ünü oluşturuyor. Haziran 2024 itibarıyla Alman otomotiv sektöründe, tedarikçiler hariç yaklaşık 773 bin kişinin istihdam edildiği kayıtlara geçerken, sektörün istihdamı 2023’e göre yüzde 0,8 azalmış durumda. Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14’ü otomotiv sektöründe yer almakta, bu durum da otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü konumuna getiriyor.