Alman Otomotiv Sektörü Zorda: ABD Tarife Etkisi

ALMAN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DUYARLILIK ARTMAKTA

Alman otomotiv üreticileri ve tedarikçilerinin “duyarlılığı”, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarife politikası nedeniyle mayısta yeniden olumsuz bir duruma düştü. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, nisanda eksi 30,7 puanda bulunan otomotiv sektörünün iş ortamı endeksi, mayısta 1,1 puan düşerek eksi 31,8 puana geriledi. Sektörün mevcut durum endeksi, mayısta 0,8 puan artışla eksi 35,3 puan olarak kaydedildi. Gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 25,2 puandan eksi 28,3 puana düştü.

Ankete dair açıklamada, “ABD Başkanı Donald Trump’ın değişken tarife politikası, otomotiv endüstrisinin ihracat beklentileri üzerinde belirgin etkiye sahip olmaya devam ediyor.” vurgusu yapıldı. Şirketlerin mevcut iş durumlarının nisan ayına kıyasla düşük seviyede olsa da mayısta biraz daha iyimser baktıkları belirtildi. Ancak gelecek aylar konusunda daha pessimistik oldukları ifade edildi.

ABD BAŞKANI TRUMP’IN TARİFE POLİTİKALARI

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Mayıs’ta Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen ticaret görüşmelerinin başarısız olduğunu belirtip, 1 Haziran’dan itibaren AB’ye doğrudan yüzde 50’lik bir gümrük tarife uygulanmasını önerdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu açıklamanın ardından Trump ile telefonda görüşme gerçekleştirerek, ABD tarafının bu kararın 9 Temmuz 2025’e ertelendiğini duyurduğunu öğrendi. AB ise ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılacağını bildirdi.

ALMAN ÜRETİCİLERİN ABD İLE GÖRÜŞMELERİ

Alman basınında yer alan haberlere göre, BMW, Volkswagen ve Mercedes-Benz’in ABD Ticaret Bakanlığı ile potansiyel gümrük muafiyetleri üzerinden görüşmeler yaptığı, bu firmaların, gümrük muafiyetleri karşılığında ABD’ye milyarlarca dolarlık yatırım teklif ettikleri iddiaları gündeme geldi. Alman otomotiv sektörü, ülkenin toplam katma değerinin yüzde 5’ini sağlarken, istihdamın yüzde 3’ünü oluşturuyor ve gelir açısından en büyük sanayi sektörü olarak öne çıkıyor. Geçen yıl, Alman otomotiv üreticileri 272,6 milyar avro ihracat gerçekleştirdi ve bu, toplam ihracatın yüzde 17,3’üne tekabül ediyor. Haziran 2024 itibarıyla, tedarikçiler hariç olmak üzere sektörde yaklaşık 773 bin kişi istihdam ediliyor, ancak 2023 yılına göre bu sayı yüzde 0,8 oranında azalma gösterdi. Sanayideki çalışanların yaklaşık yüzde 14’ü otomotiv sektöründe yer alıyor ve bu da sektörü iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi dalı konumuna getiriyor.