Alman Polisi, Aşırı Sağcı Örgüte Operasyon Düzenledi

ALMAN POLİSİ AŞIRI SAĞCI ÖRGÜTÜN OPERASYONUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Alman polisi, aşırı sağcı “Almanya Krallığı” (Königreich Deutschland) isimli gruba, “hükümeti devirmeye çalıştıkları” gerekçesiyle baskın düzenledi. Ülkenin çeşitli eyaletlerinde, Baden-Württemberg, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen’de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, kendisini bu örgütün “kralı” ilan eden Peter Fitzek de yakalandı. Fitzek ile birlikte, örgütün üç üst düzey yöneticisi de gözaltına alındı. Bu yapı, savcılık tarafından “suç örgütü” olarak sınıflandırılıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI OPERASYONU DEĞERLENDİRDİ

Savcılığa göre, 2012 yılında kurulan örgütün lideri olan Fitzek, “en yüksek egemen” sıfatıyla grubun tüm önemli karar alma süreçlerinde tam yetkiye sahip. Almanya’nın yeni İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, operasyonlardan bir gün önce, Reichsbürger (Reich Vatandaşları) hareketinin bir parçası olan bu örgütün yasaklandığını açıkladı. Dobrindt, gerçekleştirilen operasyonları “Reichsbürger hareketine yönelik önemli bir darbe” olarak değerlendirdi. Aynı zamanda, örgütün Almanya içinde bir karşı-devlet oluşturma çabası içerisinde olduğunu ve suç yapılanmaları kurduğunu da belirtti. Bakan, “İktidar iddialarını antisemitik komplo teorileriyle temellendiriyorlar.” ifadesini kullandı.

ÖRGÜTÜN HEDEFİ VE BÜYÜMESİ

Reichsbürger hareketi, II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’ni meşru bir devlet olarak tanımamaktadır. Bunun yerine, “Almanya Krallığı” adı altında bir krallık kurmaya çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı’na göre, “Almanya Krallığı”, Reichsbürger bünyesindeki en büyük yapılanma olarak hızla büyüyor. Resmi makamlar, bu gruba bağlı birçok kuruluşun da yasak kapsamına alındığını ifade etti.