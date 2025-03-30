Alman Roketi Fırlatıldıktan Sonra İnfilak Etti

ROKETİN FIRLATILMASI VE İNFAK SUÇU

Almanya merkezli Isar Aerospace tarafından üretilen Spectrum roketi, Norveç’in Andoya Uzay Üssü’nden fırlatıldıktan yaklaşık 30 saniye sonra havada patladı. Yerel saatle 12.30’da gerçekleşen fırlatmanın canlı yayını sırasında belirgin bir patlama sesi duyuldu. 50 ton ağırlığındaki roket, Andoya adasındaki fırlatma rampasının yakınlarına düştü. Fırlatma tesisini yöneten Andoya Space tarafından yapılan açıklamada, “Spectrum roketinin okyanusa düştüğü ve hiç kimsenin zarar görmediği” bilgisi verildi. Açıklamada, çevresel veya maddi zararların belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Roketin düşüş nedeni hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

SPEKTRUM ROKETİNİN HEDEFLERİ VE GERÇEKLER

Münih merkezli Isar Aerospace’in geliştirdiği ve 28 metre boyundaki mürettebatsız Spectrum roketinin, Avrupa’nın kıtadaki ticari uzay üssünden yörüngeye fırlatılan ilk roket olma niyeti vardı. Ancak, düşüşü sonucunda uluslararası standartlara göre 100 kilometre yüksekliğe ulaşamadı. Alman şirket, yörüngeye uyduları yerleştirmeyi amaçlayan bu test uçuşuyla veri toplama hedefindeydi.

JEOPOLİTİK DENGELER VE KÜRESEL UYDU PAZARI

ABD ve Avrupa arasındaki jeopolitik gerilimler, uzaya bağımsız erişimin güvenlik ve ekonomik nedenlerle önemini artırırken, Isar Aerospace’in 400 milyon avrodan fazla bir sermaye ile gelecekte Münih yakınlarında kurulacak yeni fabrikasıyla yıllık 40 fırlatma aracı üretmeyi hedeflediği belirtiliyor. Öte yandan, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs’ın yaptığı bir araştırmaya göre, küresel uydu pazarının 10 yıl içerisinde mevcut 15 milyar dolardan en az 108 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Gelecek beş yıl içinde dünya genelinde 1000 kilometre yüksekliğe kadar 70 bin uydu konuşlandırılması planlanıyor, bu da şu anki toplam uydu sayısının neredeyse altı katı anlamına geliyor.

ALMAN SAVUNMA POLİTİKALARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİLER

ABD, Elon Musk tarafından kurulan Space X sayesinde dünyada roket fırlatmalarında baskın bir konumda bulunuyor. Alman Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) keşif uydularının Space X aracılığıyla uzaya gönderilmesi, Alman savunmasını ABD’lilere ve Musk’a bağımlı hale getirdiği için Alman medyasında eleştirilere yol açıyor.