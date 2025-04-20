Alman Teknik Direktör Werner Lorant Vefat Etti

ALMANYA’DAN MÜCADELECİ TEKNİK DİREKTÖR

2002 yılında Fenerbahçe’nin teknik kadrosunda yer alan 76 yaşındaki Alman teknik direktör Werner Lorant, hayatını kaybetti. Bild’in haberine göre, 1.5 yıldır ciddi bir hastalıkla savaştıktan sonra Wasserburg kentindeki bir hastanede vefat etti.

FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ BAŞARILARI

Alman teknik adam, Fenerbahçe tarihine damgasını vuran 6-0’lık Galatasaray galibiyetinde takımın başındaki isim oldu. Lorant, sarı-lacivertlilerin başında toplamda 39 maça çıkarak, maç başına 1.97’lik puan ortalaması yakalamayı başardı. Fenerbahçe’nin yanı sıra, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa gibi takımlarda da teknik direktörlük yapmıştı.