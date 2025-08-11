Alman Teknoloji Markası Icy Box, Türkiye’ye Geliyor

ALMANYA ODAKLI TEKNOLOJİ MARKASI ICY BOX, TÜRKİYE PAZARINA GİRİYOR

ICY BOX, Türkiye pazarına adım atmaya hazırlanıyor. İlk etapta harici depolama cihazları ve klonlama istasyonlarını satışa sunacak olan marka, ürünlerini 8–11 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek MOBİSAD-IMEX etkinliğinde tanıtacak. RaidSonic’in bünyesinde yer alan ICY BOX, Türkiye’deki ürün portföyünü tüm çeşitleriyle birlikte genişletmeyi planlıyor. Sektörde 20 yılı aşkın bir deneyime sahip olan ICY BOX, Türkiye’de kaliteli bir sağlayıcı olmayı hedefliyor. Geniş ürün yelpazesi, uygun fiyatlı giriş modellerinden güçlü premium ürünlere kadar çeşitlilik sunuyor. Ofis çalışanlarından online video yayıncılarına ve sistem yöneticilerine kadar her türlü kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

TÜRKİYE, STRATEJİK BİR ORTAK OLARAK ÖNEMLİ

Research and Markets’in yayımladığı verilere göre, 2024’te 57,87 milyar dolarlık değere ulaşacak küresel harici sabit disk pazarı, sürekli değişen tüketici talepleriyle dinamik bir yapı sergiliyor. Artan veri kaybı riski, depolama alanı ihtiyacı ve siber tehditlere karşı korunma gibi konularda Türk bilgisayar kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak olan ICY BOX, son teknoloji ile donatılmış aksesuarlarıyla yerel pazarda yer almayı hedefliyor. ICY BOX CEO’su Yong Chen, Türkiye’nin gelecekteki büyüme hedeflerinde önemli bir pazara sahip olduğunu belirtiyor. Yong Chen, “Avrupa ile Asya arasında bir köprü olan Türkiye, küresel teknoloji pazarında merkezi bir rol oynuyor. 80 milyonun üzerindeki nüfusu ve büyüyen ekonomisi ile Alman markamız için önemli bir stratejik ortak olarak konumlanıyor” diye belirtiyor. Türkiye’ye açılmanın ilk adımını 8–11 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Mobil İletişim ve Bilgi Teknolojileri Fuarı’na katılarak gerçekleştireceklerini dile getiren Chen, bu fuarın mobil iletişim, tüketici elektroniği ve yeni teknolojileri bir araya getireceğini kaydediyor. Türk bilgisayar kullanıcılarının cihazlarını kaliteli ürünlerle donatacak olmaları nedeniyle oldukça heyecanlı olduklarını ekliyor.